ASHAB-I BEDİR’İN İSİMLERİYLE CİN KOVMA

“Ben kendi müşahedemi size şöyle anlatayım. Çok sevdiğim bir

arkadaşım ve kadın da alabildiğine mütedeyyin olduğu için, evime

misafir gelsin de Allah’ı hoşnut edeyim; böyle coşan bir kadın

olduğu için, içim yanıyordu. Ashab-ı Bedr’in adını götürdüm. Ben

çok kerametlerini görmüşüm Bedir ashabının. Dedim, bunu onun

yanına koyalım, belki Ashab-ı Bedir, Hz. Hamza bir görünüverir

bu cinlere. Ben merdivenlerden daha çıkarken kadın bağırmaya

başladı yukarıda. Diyorlarmış ki hoca geliyor, onun da iflahını

keseceğiz. Ben daha girmedim eve. Tamam dedim, tuttu bizim iş.

Ben Ashab-ı Bedr’in adını götürdüm. O trans halinde kendinden

geçmiş, hekimler bunu çok iyi bilirler. Arkadaşım gitti. Böyle diyor

onu şuradan göğsüne bırakıverdim. Başladı konuşmaya, duyuyoruz

biz sesini: Niye kaçıyorsunuz? Hz. Hamza geldi diye kaçıyorsunuz

değil mi? Ashab-ı Bedir geldi diye kaçıyorsunuz. Nasıl izah

edersiniz bunları? Edemezsiniz ve sonra Allah’ın tevfik ve inayetiyle

tertemiz oldu, şimdi hacca gitti bu sene…”

“Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların

taşkınlıklarını artırırlardı.” (Cinn, 72/6) ayetinde açıklandığı üzere cinlerin insanlara

zarar vermesi, Yüce Allah’ın açık ikazına rağmen insanların cinlere sığınıp onlarla iletişim

kurma ve medet umma hevesleri yüzündendir. Bunun için Felak ve Nâs surelerinde

bu duruma işaret edilerek insanların, cinlerin ve her türlü yaratığın şerrinden ve

vesvesesinden her şeyin Rabbi olan Yüce Allah’a sığınmaları teşvik edilmiştir. Bu demektir

ki gerçekten Allah’a iman edenler üzerinde şeytanların ve cinlerin hâkimiyeti, bir

baskı kurması ve zarar vermesi söz konusu değildir. Şeytanın ve cinlerden şeytanların

hâkimiyeti ve zararı sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar için söz konusudur.

(Bk. Nahl, 16/99-100). Bu bakımdan mü’minlerin cin ve insan şeytanların her türlü

şerrinden ve zarar vermesinden Allah’a sığınması ve onlardan korkmaması gerekir.

Onlara hiçbir şekilde meyletmeyen ve iradesini sadece hak ve hakikat doğrultusunda

kullanan kimseler ise cin ve şeytanlardan gelebilecek her türlü etki ve zarardan korunmuş

olurlar. Ayrıca Hz. Peygamber’in öğrettiği bazı dualar ile muavvizeteyn surelerinin

okunması gerektiği yönündeki bilgiler dışında muteber kaynaklarımızda başka korunma

yollarına dair bir bilgi yer almamaktadır. Bu bakımdan Bedir ashabının adının anılması

gibi uygulamaların herhangi bir dinî temeli yoktur.