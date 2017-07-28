ŞİZOFRENİYİ CİNLERLE İRTİBATLANDIRMA

Gülen cinlerle ilgili bir konuşmasında cinlerin, habis ruhların şizofreniye yol açabileceklerini

şu sözleriyle ifade etmektedir:

“…mümkündür şizofreni de damarın içine yine cinler dolsun ve

bozsunlar onun muvazenesini, bozsunlar. Sinir sistemini harab

etsinler, bazen çıldırtsınlar, bazen de muvazeneli tutsunlar…”

İslamî kaynaklarda cinlerin damarlara girip hastalıklara sebep olduğu yönünde bir bilgi

bulunmamaktadır. Aksine onların zararlarının insanları aldatmak ve kötülüğe teşvik

etmek suretiyle olduğu belirtilmektedir. Sosyal ve psikolojik nedenler yanında bazı genetik

ve fizyolojik sebeplere de bağlı olarak zuhur edebilen akıl ve ruh hastalıklarının

cinlerle irtibatlandırılması modern bilime de ters düşmektedir. Diğer taraftan böyle bir

düşünce tarzı, Orta Çağ Hristiyanlığındaki akıl hastalarının içine cin girdiği kabulüyle

paralellik arz etmektedir.