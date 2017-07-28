VEYL OLSUN!
FETÖ elebaşı, 09.02.1979 tarihinde yaptığı bir konuşmada yıllar öncesinden 15 Temmuz
darbe girişiminin adeta detaylarını vermektedir:
“Ama sen her şeyi salıverirsen, bir yerde asker, öbür yerde subay
öldürülür, öbür yerde parlamentoya bomba konur, öbür yerde
Meclis tahrip edilir. Başka bir yerde masum halkın üzerine ateş
edilir. Bütün bunların temelinde küfür vardır, küfran vardır. Maziyi
inkâr vardır, kendinden kaçış vardır. Zulmanilik vardır, maziye sövüş
vardır. Veyl olsun topunun köküne!”
VEYL OLSUN!
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