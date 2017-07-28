VEYL OLSUN!

FETÖ elebaşı, 09.02.1979 tarihinde yaptığı bir konuşmada yıllar öncesinden 15 Temmuz

darbe girişiminin adeta detaylarını vermektedir:

“Ama sen her şeyi salıverirsen, bir yerde asker, öbür yerde subay

öldürülür, öbür yerde parlamentoya bomba konur, öbür yerde

Meclis tahrip edilir. Başka bir yerde masum halkın üzerine ateş

edilir. Bütün bunların temelinde küfür vardır, küfran vardır. Maziyi

inkâr vardır, kendinden kaçış vardır. Zulmanilik vardır, maziye sövüş

vardır. Veyl olsun topunun köküne!”

VEYL OLSUN!