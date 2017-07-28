Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nın (MTSKS) 2017 yılı üçüncüsü 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ehliyet almak isteyen 18 yaşını doldurmuş bireyler, sınavın başlangıç saatini merak ediyor. Peki, 29 Temmuz 2017 ehliyet sınavı saat kaçta başlayacak?

EHLİYET SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 29 TEMMUZ 2017

Ehliyet alabilmek için sınava çalışan stajyer sürücü adayları, yarın MTSKS-3'e girecek. Yarın yapılacak sınavla 2017 yılının üçüncüsü olan ehliyet sınavı 14.00'da uygulanacak.

Ehliyet sınav giriş belgesi için adayların e-Devlet platformuna giriş yapmaları gerekiyor. Adaylar e-Devlet'te karşılarına gelen ekrandan sınav giriş belgelerini çıktı olarak alabilecekler.

2017 EHLİYET SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2017 EHLİYET SINAVLARI

MTSKS 2017-4 için sınav ücreti yatırma işlemleri 17 Temmuz-15 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 07 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 19 Ekim 2017 tarihinde duyurulacak.

MTSKS 2017-5 için sınav ücreti yatırma işlemleri 18 Ekim-04 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 23 Aralık 2017 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 04 Ocak 2018 tarihinde duyurulacak.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

● B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

● C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

● Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

● Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

●"Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

● Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

STAJYER EHLİYET NASIL İŞLEYECEK?

Stajyer ehliyet almaya hak kazanan sürücü adayları, 2 yıl süre ile geçerli olacak kanunda belirtilen yasaklamalar çiğnenmediği takdirde 2 yıl dolduktan sonra trafik tescile müracaat edip hiçbir ücret ödemeden normal ehliyet alabilecek. 2 yıllık süre içinde 5 kez kırmızı ışık kuralını ihlal eden, 5 kez hız sınırlarını aşan, alkollü ve uyuşturucu madde alarak araç kullanan, asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına neden olan ve 75 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri ise geri alınarak iptal edilecek. Bu kişiler yeniden sürücü kursuna giderek sınava girmek durumunda kalacak. 2 yıl süreyle bu tür suçları işlemeyenlere 1 yıl içinde başvurmaları halinde sürücü belgesi verilecek.

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