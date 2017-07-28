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Hulusi Akar'dan, Hatay ve Şanlıurfa'ya ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile birlikte Hatay ve Şanlıurfa'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu

28 Temmuz 2017 Cuma, 11:39:27 Güncelleme: 11:50:23 İHA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet ilk olarak Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti. Akar, Hatay'da sırasıyla 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Narlıca 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'nda ve Kıyıgören Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bölgedeki ziyaretlerine devam eden Akar, Şanlıurfa'ya geçerek burada da ilk olarak 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Akar'ın bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

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