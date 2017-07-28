Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet ilk olarak Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti. Akar, Hatay'da sırasıyla 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Narlıca 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'nda ve Kıyıgören Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.



Bölgedeki ziyaretlerine devam eden Akar, Şanlıurfa'ya geçerek burada da ilk olarak 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Akar'ın bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

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