Doluya yakalanan pilotlarlardan acil durum çağrısı

İstanbul'da dün akşam etkili olan şiddetli dolu hava ulaşımını da alt üst ederken doluya yakalanan pilotların heyecan dolu anonsları da akşama damgayı vurdu. Bazı uçaklar doludan dolayı hasar gördü. Pilotlar ve hava trafik kontrolörleri dolu anında zor anlar yaşadı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, pilotlarla, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi arasındaki konuşmalar da yaşanan tehlikeli anların boyutunu bir kez daha gösterdi. Doluya yakalanan pilotların nasıl acil durum çağrısında bulunduğu da ortaya çıktı. Doludan etkilenen bir uçağın pilotunun heyecan dolu anonsu da dikkat çekti.



ACİL DURUM ÇAĞRISINDA BULUNDULAR



Bir pilotun, "Tamam tamam. Emergency emergency" diye heyecan dolu anonsu frekansta duyuldu. Doluya yakalanıp radar anten kapağı hasar gördüğü için Atatürk Havalimanı'na geri dönen başka bir uçağın pilotu da acil durum çağrısını, "mayday mayday" diye duyurdu. Havada tur atan başka bir pilotun ne kadar bekleyeceği anonsuna kontrolör, "Arayacağım sizi, ne kadar bekleyeceğiniz üzerine, çünkü şu an çok büyük bir karışıklık var" cevabını verdi.

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Bir pilot ise, "05 pistinden kalkış yapacak trafikleri ikaz eder misiniz, kalkıştan sonra şiddetli dolu yağışı var" anonsunda bulundu.İstanbul'a inemeyip Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilen ve bekleyeceği noktayı soran uçağın pilotuna kontrolör, "Görüyorsunuz yoğunluğu, maalesef çok kötü bir gün geçiriyoruz" diye cevap vererek yaşadığı zor anları anlatmaya çalıştı.Havada olduğu gibi pilotlar yerde de sıkıntılı anlar yaşadılar. Bir pilotun, "Yerdeki paletler uçağın sağ tarafına vurdu" anonsu dikkat çekti.