Anadolu Üniversitesi (AÜ) Merkezi Açıköğretim Sistemindeki Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 22 Temmuz'da uygulanan 3 ders sınavının sonuçları için adaylar sabırsızlık içinde. 3 dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere yönelik yapılan AÖF 3 ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (AÖF 3 DERS SINAVI)

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden üç dersten başarısız olup derseri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciler bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonu 26 Temmuz'da apılan üç ders sınavına katıldı. Fakat AÖF 3 ders sınav sonuçlarının açıklancağı tarih ile ilgili net bir bilgi yok. Sınav sonuçlarının sınav tarihinden 15 gün içerisinde açıklanması beklenirkeni, öğrenciler sınav sonuçlarına AÖF'ün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

SINAV YURT DIŞINDA 13 AĞUSTOS'TA

Yurt dışı programları için üç ders sınavı; 13 Ağustos 2017 Pazar günü yine fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

ÜÇ DERS SINAVI NASIL YAPILIR?

Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler sınava girebilir.

Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz.

Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz.

Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer.

Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır.

Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.

AÖF Sınav Sonuçları

AÖF SONUÇLARI

AÖF 3 ders sınavı