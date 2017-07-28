Antalya'nın Manavgat ilçesi turistik Side Mahallesi'nde ormanlık arazide çıkan ve hızla yayılan yangın, tesislere ulaşmadan kontrol altına alındı.

İHA'nın haberine göre, Manavgat'ın Side Mahallesi İnönü Bulvarı ve Özal Caddesi arasında Orhan Namaraslı'ya ait ormanlık arazide yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede araziye yayılırken bölgede tatil yapan turistler kısa süreli panik yaşadı. İlk müdahale otel çalışanları tarafından yapılan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeleri ve Manavgat Belediyesi sulama araçlarının müdahalesiyle etraftaki tesislere ulaşmadan söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına otel çalışanlarının yanı sıra turistler de destek verdi.

Yaklaşık 2.5 dönüm maki ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından otellerde konaklayan turistler rahat bir nefes alırken ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.