Eskişehir'de aile olarak yıllardır uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen, uyuşturucu madde satıcıları tarafından da ‘Ana' lakabı ile tanınan 51 yaşındaki Aysel U., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 30'uncu kez gözaltına alındı. Obezite rahatsızlığı bulunan ve yürümekte zorluk çeken şüpheli kadın, tekerlekli sandalye ile adliyeye geldi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, yankesicilik, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığından çok sayıda suç kaydı bulunan 51 yaşındaki Aysel U. hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Uyuşturucu satıcılarının ‘Ana' ismini taktığı Aysel U.'nun Tepebaşı ilçesindeki evine düzenlenen baskında ruhsatsız tabanca ile 57 mermi ele geçirildi.

Obezite rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen şüpheli kadın gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 30 kez gözaltına alındığı belirtilen Aysel U. tekerlekli sandalye ile adliyeye girdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ‘Ana'nın suç dosyasının kabarık olduğunu belirterek, kadının ve ailesinin Eskişehir polis tarafından "yakından tanındığını" söyledi.