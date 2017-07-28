Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin hayatını kaybetti, oğlu ve eşi yaralandı.



Sezgin'in (43) kullandığı otomobil, Sivas-Ankara karayolunun Direkli-Bedirli kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki beton direğe çarptı. Sürücü Sezgin ile eşi Mecbure Tülay Sezgin (37) ve oğlu Asrın Sezgin (7) yaralandı. Araçta sıkışan Murat Sezgin, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.



Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Sezgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asrın Sezgin'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.





Kazanın, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in, eşi ve çocuğuyla tatil için ailesinin yaşadığı Malatya'nın Pütürge ilçesine giderken yaşandığı öğrenildi.