Konya'nın Cihanbeyli İlçesi´nde hemşire eşini öldürdükten sonra intihar eden polis memuru olayıyla ilgili soruşturma sürerken, hemşire E. Ç.'nin cenazesi memleketi Seydişehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne ve babasının cesedi başında kıyafetleri ve ayakları kanlar içinde bulunan 2 yaşındaki İ.'nin ise acıkınca gün içinde evin diğer odalarında gezinip yiyecek aradığı ortaya çıktı.



DHA'nın haberine göre olay önceki gece Cihanbeyli İlçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. 3 yıllık evli olan polis memuru S. Ç. ile ilçede bir sağlık ocağında görevli hemşire eşi E. Ç., geçen salı günü yıllık izin için gittikleri Eskişehir'den döndü. E. Ç.'nin Cihanbeyli'de bir camide imamlık yapan babası M. Ö., kızı ve damadını geçen çarşamba günü telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Ö., dün de kızı ve damadına telefonla ulaşamayınca akşam saatlerinde evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren Ö., korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı ve damadını yatak odasında yerde kanlar içerisinde, torunu İ.'yi de anne ve babasının cesedinin yanında elbisesi kanlı olarak buldu. M. Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Ç. çiftinin öldüğü belirlendi.



MİNİK ÇOCUK EVİN ODALARINDA GEZİNMİŞ



Yapılan incelemede, E. Ç.'Nin vücudunun çeşitli yerlerinde 6 kurşun yarası tespit edilirken, S. Ç.'Nin de başından vurulduğu belirlendi. Olayın cesetler bulunmadan yaklaşık 8 saat önce gerçekleştiği tahmin edilirken, S. Ç.'Nin beylik tabancasının da cesedinin başında bulunması nedeniyle Ç.'Nin cinnet getirip eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duran polis ekipleri soruşturmasını sürdürüyor.



Kıyafetleri ve ayakları kanlar içinde anne ve babasının cesedi başında bulunan minik İ.'nin, gün içinde evin diğer odalarında gezindiği ve acıktığı belirtildi.



İMAM BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI



E. Ç.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Konya'nın Seydişehir İlçesi İncesu Mahallesi´ndeki baba ocağına getirildi. Burada baba M., anne G. Ö. ve yakınları sinir krizleri geçirdi. İncesu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ç.'nin cenazesi mahalle mezarlığına gözyaşları içinde defnedildi. Baba M. Ö. cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durdu. Cenazeye İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan´ın yanı sıra hemşire Ç.'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Mersin Silifkeli olan S. Ç.'nin cenazesinin ise ailesinin oturduğu Eskişehir'de toprağa verileceği belirtildi.