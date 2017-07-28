Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için adaylar merak ve heyecanla başvuru ve sınav tarihini bekliyor. Peki ALES ne zaman? 2018 ALES başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

ALES NE ZAMAN? (SONBAHAR DÖNEMİ)

Yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı ALES'in ilkbahar dönemi sınavı 8 Mayıs 2016 tarihinde saat 09:30’da yapılmış ve binlerce aday sınava katılım sağlamıştı.

ALES'in sonbahar dönemi sınavı için de bekleyiş devam ediyor. ALES sonbahar dönemi sınavı için başvurular ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 26 Eylül 2017 tarihinde alınmaya başlanacak. Başvurular 4 Ekim 2017 tarihinde sona erecek ve adaylar başvurularını tamamladıktan sonra sınav gününü bekleyecek.

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan ALES sonbahar dönemi sınavı, 19 Kasım 2017 tarihinde yurt genelinde tek oturumda gerçekleştirilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES'e katılım sağlamak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacak. AİS'e T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapacak olan adaylar, ALES başvuru tarihleri arasında sınava başvurularını gerçekleştirecek.

Aynı zamanda sınav ücretini de yatıracak olan adaylar, bu işlemden sonra sınava girecekleri tarihi bekleyecekler.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,



ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,



yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

lgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ales

ösym

ALES ne zaman?

ALES sonbahar dönemi