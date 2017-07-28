Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, bir otomobilin içinde uyuyan iki kişi sabah arkadaşları tarafından hareketsiz bulununca hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen iki arkadaşın hayatını kaybettiği bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü'de gece bir araç içinde uyuyan 3 arkadaştan E. K.'nın, sabah uyandığında araç içindeki A. Ö. ve A. K.'nın hareketsiz olduklarını görünce araçla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne gittiği belirtildi.



İHA'nın haberine göre, ölüm nedeni belirlenemeyen gençlerin cesedi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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