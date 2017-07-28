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Samsun Vezirköprü
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Samsun'da 2 kişinin araç içinde şüpheli ölümü

3 arkadaş, alkol aldıktan sonra otomobilde uyudu. E. K., sabah uyandığında 2 arkadaşının cansız bedeni ile karşılaştı

28 Temmuz 2017 Cuma, 19:34:16 Güncelleme: 19:37:37 İHA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, bir otomobilin içinde uyuyan iki kişi sabah arkadaşları tarafından hareketsiz bulununca hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen iki arkadaşın hayatını kaybettiği bildirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü'de gece bir araç içinde uyuyan 3 arkadaştan E. K.'nın, sabah uyandığında araç içindeki A. Ö.  ve A. K.'nın hareketsiz olduklarını görünce araçla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne gittiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre, ölüm nedeni belirlenemeyen gençlerin cesedi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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