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Kahramanmara iki otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş Elbistan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

28 Temmuz 2017 Cuma, 20:29:39 Güncelleme: 20:53:46 AA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yusuf Güvel'in kullandığı 40 LE 743 plakalı otomobil, Elbistan-Coğulhan Karayolu Kışla Mahallesi yol ayrımında Burak Gözübüyük'ün yönetimindeki 06 V 3795 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Güvel ile araçlardaki Celal Küçük ve Mustafa Erdoğan olay yerinde, Ayşe Güvel ise kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Gözübüyük, Furkan Gözübüyük ve Bekir Küçük ise ambulansa hastanelere sevk edildi.

Bu arada, Yusuf Güvel ve akrabalarının Afşin ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nden taziyeden döndüğü öğrenildi.



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