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Antalya'da torpil atan şüphelilere, özel harekatçı operasyonu

28 Temmuz 2017 Cuma, 23:09:38 AA

Sarısu Kadınlar Plajı ve yanındaki mesire alanında görevli polis ekipleri destek isteyince bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğünden ekipler sevk edildi

  • 1 Antalya'da torpil atan şüphelilere, özel harekatçı operasyonu
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    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde patlama ve silah sesi duyan polislerin takviye istemesi üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, dereye torpil atarak balık avlamaya çalıştıkları belirtilen 4 kişiyi yakaladı.

  • 2 Antalya'da torpil atan şüphelilere, özel harekatçı operasyonu
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    Sarısu Kadınlar Plajı ve yanındaki mesire alanında görev yapan polis ekipleri, patlama ve silah sesi duymaları üzerine anons geçerek destek istedi.

  • 3 Antalya'da torpil atan şüphelilere, özel harekatçı operasyonu
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    Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polisle Özel Harekat Şube Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.

  • 4 Antalya'da torpil atan şüphelilere, özel harekatçı operasyonu
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    Bölgede yapılan incelemede sesin, bazı kişilerin balık avlamak için Sarısu Deresine torpil atmalarından kaynaklandığı belirlendi.

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  • 5 Antalya'da torpil atan şüphelilere, özel harekatçı operasyonu
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    Ekipler, sahilde yaklaşık bir kilometre yürüyerek, torpil atan 4 kişiyi yakaladı.

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