Habertürk Habaer Merkzi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra fırtına ve doludan burun ve ön camları zarar gören uçağın yolcuları, inişten sonra "kurtulduk" diye sevinçten ağladı.





İstanbul'da önceki akşam etkili olan şiddetli fırtına ve dolu hava ulaşımını da alt üst etti. İnternete yüklenen bir videoda o anlarda yolcuların korku ve panik halinde kemerlerini bağlayamadığı duyuldu. Doludan burnu ve ön camı hasar gören Atlasglobal uçağının Atatürk Havalimanı'ndan kalkışından bir süre sonra 4 bin feette (1200 metre) doluya yakalandı. İstanbul-Ercan seferini yapan Airbus A320 tipi uçağının kaptan pilotu Oleksandr Akopov, acil durum çağrısı yaptı.







Pilot Akopov, uçuş ekibine geri dönüş için anons yaptırdı. Anonstan sonra uçakta korku dolu anlar yaşandı. Bir yolcu tarafından sesli olarak kaydedilen o anlarda yolcuların panik halde dua ettikleri duyuldu. Yolcular daha sonra uçak yere teker koyduktan sonra "kurtulduk" çığlıkları duyuldu.









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