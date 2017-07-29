Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; oyun şirketi Netmarble Türkiye’nin çatısı altında yer alan Wolfteam’in hile yazılımlarını satan hitlan.net, hileevereni.com ve coldhacks.com siteleri, para ve kapatma cezası aldı. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde görülen davada, 3 ayrı web sitesinin erişimi de kalıcı olarak engellendi. Mahkeme, adı geçen web sitelerinin kalıcı şekilde erişime engellenmesine, zararın tazmini için davalıların 185 bin 923 TL maddi, 20 bin TL de manevi olmak üzere toplam 205 bin TL tazminat ödemelerine karar verdi.

Verilen para cezasının Türkiye’de bu alanda bir ilk olduğunu belirten davacı avukatlarından Mete Tevetoğlu, “Hile yazılımlar büyük problem. Oyun siteleri bunun için harekete geçti. Hem ceza hem de tazminat davaları açtık. CMK’nın 245/A maddesi eklendi. Yasak cihaz ve programlar maddesi. Bu sayede ilk defa 3 ayrı web sitesine dava açtık. Sonuçta 205 bin TL tazminat kararı verildi. Marka hakları ihlal ediliyordu. Sonuçta bunların her biri eser. Nasıl ki ünlü bir resim tablosu kopyalanamıyorsa, bu da aynı durum. Bu karar emsal olacak. Devam eden daha büyük rakamlı davalar da var” dedi.

"RAHATSIZ OLDULAR"

Bilişim uzmanı Füsun Nebil, “Bu tarzda alnınan ilk karar. İnternette 3 şekilde yasadışı para kazanılıyor. Bunlardan ilki kumar, ikincisi arkadaşlık ve seks, üçüncüsü ise oyun siteleri. Oyun siteleri önce parasız oynatıyor. Daha sonra paralı uygulama satılı- yor. Ya da üst level’a geç- mek için çeşitli gereçler satılıyor. İşte bu hile siteleri bir üst level için hileler satıyor. Mesela silah, kılıç gibi materyaller satı- yorlar. Ya da direkt üst bölüme geçiyorlar. Oyun sitelerinin kendileri ise reklamlardan para kazanıyor. Hile sitelerini kullananlar bu karardan rahatsız oldular. Artık bu tarz siteler daha kolay kapanacak” diye konuştu