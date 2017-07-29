Atatürk Havalimanı'na Almanya'ya transit olarak gönderilmek üzere Hong Kong'dan getirildiği ve Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne "polipropilen granül" cinsi eşya olarak beyan edilen paletlerden yaklaşık 20 bin telefon çıktı.

İHA'nın haberine göre, AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü'ndeki transit işlemi sırasında ilgili kişiler tarafından eşyalar "polipropilen granül" olarak beyan edildi. Görevli gümrük ambar memuru ve muhafaza memurunun Almanya'ya transit edilmesi gereken eşyanın içeriye nakledilmeye çalışıldığının anlaması üzerine eşyalar X-Ray kontrolüne alındı. X-Ray kontrolünden geçirilen paletlerin cep telefonu ve aksesuarı olduğunun anlaşılması üzerine gümrük gözetimine alınarak tam muayene işlemi başlatıldı.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON TL

Konuyla ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nce yapılan kapsamlı inceleme ve soruşturma sonucunda, plastik hammaddesi olarak gümrüğe beyan edilen transit eşyasının İstanbul Başakşehir'de bir depoya götürülmek üzere sahte belgelerle geçici depolama yerinden çıkarılmaya çalışıldığı anlaşılmış, 2140 kg. ve 2 palet içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan, değişik marka ve modellerde toplamda 19 bin 572 adet cep telefonu, 180 adet kulaklık, 3 bin 572 adet batarya, bin adet cep telefonu kapağı tespit edildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun kapsamında soruşturma açılmış ve bahse konu eşyalarla ilgili el koyma kararı alındı.