CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 ismin mahkemenin oy birliğiyle tahliye edilmesine ilişkin, resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 29, 2017
Kılıçdaroğlu'nun mesajında "Tahliye olan 7 gazeteci ve sevenleri adına mutluluk duyuyor, adalet bekleyen diğer gazetecilerin de bir an önce özgür kalmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 28 dakika önceHAK,HUKUK,ADALET!00
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Misafir 35 dakika öncetabi duyarsın senin iftiralarını yazmaya devam edecekler00