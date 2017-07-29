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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Gazetesi davasındaki tahliyelerle ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'nun mesajında "Tahliye olan 7 gazeteci ve sevenleri adına mutluluk duyuyor, adalet bekleyen diğer gazetecilerin de bir an önce özgür kalmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:54:01 Güncelleme: 12:52:26

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 ismin mahkemenin oy birliğiyle tahliye edilmesine ilişkin, resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.



Kılıçdaroğlu'nun mesajında "Tahliye olan 7 gazeteci ve sevenleri adına mutluluk duyuyor, adalet bekleyen diğer gazetecilerin de bir an önce özgür kalmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 28 dakika önce
    HAK,HUKUK,ADALET!
  • Misafir 35 dakika önce
    tabi duyarsın senin iftiralarını yazmaya devam edecekler
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