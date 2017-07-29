Adana'da özellikle köy yollarındaki virajlarda bulunan levhalardaki kurşun deliği dikkat çekti. DHA'nın haberine göre, insanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için karayollarında bulunan levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olması tepkilere neden oldu.

YETKİLİLER VATANDAŞLARDAN İHBAR BEKLİYOR



Her yıl zarar gören yüzlerce levhanın yenilendiğini ve ülke ekonomisine ek maliyet yüklediğini belirten Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, levhaları hedef tahtasına dönüştüren magandaların güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi.

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