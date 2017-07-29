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GÜNDEM

Adana'da yön levhalarını hedef tahtası haline getirdiler (video)

Adana'da yön levhaları hedef tahtası oldu!

Adana'da karayollarındaki trafik yön ve işaretlemeleri için kullanılan levhalar silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:14:55 Güncelleme: 12:19:17 DHA

Adana'da özellikle köy yollarındaki virajlarda bulunan levhalardaki kurşun deliği dikkat çekti. DHA'nın haberine göre, insanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için karayollarında bulunan levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olması tepkilere neden oldu.

YETKİLİLER VATANDAŞLARDAN İHBAR BEKLİYOR

Her yıl zarar gören yüzlerce levhanın yenilendiğini ve ülke ekonomisine ek maliyet yüklediğini belirten Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, levhaları hedef tahtasına dönüştüren magandaların güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 9 dakika önce
    O kurşun arkada birine değebilir.beyin özürlü insanlar heryerde.
  • Misafir 9 dakika önce
    Sadece Adana'da değil ki,Anadolu'nun her yerinde bu görüntülere rastlamak mümkün.
  • Misafir 13 dakika önce
    Kamera konmalı
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