Adana'da özellikle köy yollarındaki virajlarda bulunan levhalardaki kurşun deliği dikkat çekti. DHA'nın haberine göre, insanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için karayollarında bulunan levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olması tepkilere neden oldu.
YETKİLİLER VATANDAŞLARDAN İHBAR BEKLİYOR
Her yıl zarar gören yüzlerce levhanın yenilendiğini ve ülke ekonomisine ek maliyet yüklediğini belirten Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, levhaları hedef tahtasına dönüştüren magandaların güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi.
- adana
- yön levhası
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YORUMLAR 4
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Misafir 9 dakika önceO kurşun arkada birine değebilir.beyin özürlü insanlar heryerde.00
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Misafir 9 dakika önceSadece Adana'da değil ki,Anadolu'nun her yerinde bu görüntülere rastlamak mümkün.00
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Misafir 13 dakika önceKamera konmalı00