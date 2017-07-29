Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı Ecrin, trafik kazasında yaşamını yitirdi. Küçük Ecrin'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip İzmit'in Yuvacık ilçesinde bulunan Başiskele Yukarı Serdar Camii'nden kalkacak.



Gazeteci Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı Ecrin, oyun oynarken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Tatil için annesi ve diğer iki kardeşiyle birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine giden Ecrin'e, evin önünde oynarken, bir otomobil çarptı. Olayın ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ecrin, burada yaşamını yitirdi.



CENAZE İZMİT YUVACIK'TA



Ecrin'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip İzmit'in Yuvacık ilçesinde bulunan Başiskele Yukarı Serdar Camii'nden kalkacak.

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