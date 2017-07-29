Bugün 14:00'da gerçekleştirilen ehliyet sınavının ardından sınava katılan sürücü adayları merakla "ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ehliyet sınavı bugün 14:00'da gerçekleştirdi ve binlerce sürücü adayı sınava katıldı.

Sınavın ardından sınav sonuçları için bekleyişe geçen binlerce sürücü adayı, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ehliyet almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecekler.

Ehliyet sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden 10 Ağustos 2017 Perşembe günü erişime açılacak ve böylece sürücü adayları ehliyet sınavı sonuçlarını öğrenmiş olacaklar.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Sınav esnasında, öncesinde veya sonrasında ehliyet sınavı kurallarını ihlal eden durumlarda sınav geçersiz sayılır. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre ehliyet sınavının geçersiz sayıldığı durumlar şu şekildedir:

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,

Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi,

Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,

Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek),

Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye göndereceklerdir.

Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek, cevap kağıdının okunmasına engel olacak işaret ve karalama yapmak),

Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),

Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi.

2017 EHLİYET SINAVI TAKVİMİ

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

ehliyet sınavı sonuçları