Eskişehir'de bir vatandaş su şişesinde bulunan kireç çözücüyü içmesi sonucunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre olay öğlen saatlerinde Alpu ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. E.G. (39) isimli vatandaş, su şişesinde bulunan kireç çözücüyü su sanarak içti. Bunun üzerine önce Alpu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.G., ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.G.'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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