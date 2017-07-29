İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yapımı süren Dağlıca-Çukurca yolunda incelemelerde bulundu.



Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen Bakan Soylu'yu Vali Vekili Bekir Abacı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı karşıladı.



Burada çocukların çiçek verdiği Soylu, beraberindekilerle helikopterle Çukurca ilçesindeki Dağbaşı üs bölgesine giderek yapımı süren Dağlıca-Çukurca yolunda incelemelerde bulundu.





Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgeye, sınır boyunda kahraman Mehmetçik, komutanlar ve güvenlik kuvvetleriyle bir arada olmak için geldiklerini belirterek, "Bu içinde bulunduğumuz alan terör örgütünün yıllarca burada güvenlik kuvvetlerimize bu alanı bırakmamak için bir şekilde mücadele ettiği yerler. Ama Allah'a hamdolsun, özellikle komutanlarımız bölgenin nasıl alındığını, burada devletin ve milletin hakimiyetinin nasıl kurulduğunu gösterdiler." diye konuştu.

"YOLUN BİTMESİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAĞINI KESECEK"



Bölgeye geliş sebeplerinden birinin sürdürülen yol çalışmasını yerinde incelemek olduğunu dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ulaştırma Bakanlığımız ve bölge çok iyi çalışıyor. Özellikle şu yolun yapılmasının ne aşamada olduğunu görmek için geldik. Buradaki terörle mücadele kadar önemli bir adım ve önemli bir parçasıdır bu yol. Özellikle çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir zaman içinde, uzun zamandır yapılamayan bu yolun 11 kilometresi şu anda bitmiş durumda. Şimdi Ulaştırma Bakanımız ile biraz önce buradan telefonla konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Geriye 16 kilometremiz kaldı. Burası Çukurca yolu. Dağlıca-Çukurca yolunun toplam 26-27 kilometresinin bitmesi demek buralarda hem bizim intikalimizin hem lojistiğimizin sağlanması, hem de terör örgütünün buralarla olan bağının tamamen kesilmesi anlamına gelir ki bu yolla ilgili bu mesafenin alınmasını da son derece sevindirici buluyoruz."



Bakan Soylu, geriye kalan 16 kilometrelik yolun da çok yakın zamanda bitirileceğine inandığını ifade etti.

"HERKESİN MORALİNİ ÇOK YÜKSEK GÖRÜYORUZ"



Terör örgütü PKK'nın bu yolların yaptırılmaması için çaba sarf ettiğini dile getiren Soylu, "Çünkü ciddi bir şekilde mevzi kaybediyor. Bu görünen dağların tamamında şu anda Allah'a şükürler olsun ki bir taraftan askerimiz, bir taraftan jandarmamız, polisimiz, özel harekatımız, korucularımız, hep birlikte ciddi bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Sınır boylarından ve buralardan Mehmetçiğimiz kuş uçurtmamaya çalışıyor ve mümkün olduğunca da daraltıyor. Bu tabloyu biz geçen sene geldiğimizde çok arzu ediyorduk, bu yolun bu istikamette oluşmasını. Terörle mücadelede aldığımız mesafe kadar bu gelişmelerde de aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Herkesin moralini çok yüksek görüyoruz Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.

"ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ DEĞİL"



Soylu, bölgedeki Kale Tepe'de geçen sene terör örgütüne karşı büyük mücadele verildiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımızın söylediği Şehitler Tepesi boş değil. İşte bu toprakta hem ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması için hem de hürriyetimizin ve birliğimizin bu ülkede devam edebilmesi için fedayı can edenler, yani sadece yattıkları yer değil aslında, sadece aramızda olmaları değil, şehitler tepelerinde ortaya koydukları kahramanlık ve büyük üstün mücadele bizim burada rahat adım atmamızı ve rahat tedbir almamızı sağlıyor. Minnettarız Allah razı olsun." ifadesini kullandı.



Bölgedeki yolun devamının sağlanmasının önemine işaret eden Soylu, çalışmalardan dolayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğüne, müteahhitlere, yolun güvenliğini alan ve bunu sağlayan tüm güvenlik güçlerine teşekkürlerini sundu.



Bakan Soylu'ya Hakkari ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.