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Tunahan Keser
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Almanya'da ölü bulunan Türk boksör Tunahan Keser İzmir'de toprağa verildi

Cenazeye elinde Türk bayrağı ile katılan anne Keser, "Oğlumun katilleri bulunmadan ben oğlumu gömmüyorum. Ne zaman ki onun katilleri bulunacak, ben oğlumu gömeceğim" dedi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:04:11 Güncelleme: 16:08:06 AA

Almanya'da ölü bulunan 22 yaşındaki profesyonel boksör Tunahan Keser, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hamburg kentinde 23 Haziran'da kaybolduktan sonra 21 Temmuz'da cesedi ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulunan Keser'in cenazesi, uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Konak'taki Murat Reis Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi babası Cemil ve annesi Pınar Hediye Keser, taziyeleri kabul etti.

Tunahan Keser'in cenazesi, kılınan namazın ardından Urla Zeytinalanı'nda toprağa verildi.

"KATİLLERİ BULUNMADAN BEN OĞLUMU GÖMMÜYORUM"

Cenazeye elinde Türk bayrağı ile katılan anne Keser, oğlunun Almanya doğumlu olduğu halde Türk vatandaşı olduğunu, profesyonel boksör olarak yakın zamanda önemli bir boks maçına hazırlandığını ifade etti.



Oğlunun neden öldürüldüğünü anlayamadığını ifade eden Pınar Hediye Keser, şunları kaydetti:

"Oğlumun katilleri bulunmadan ben oğlumu gömmüyorum. Ne zaman ki onun katilleri bulunacak, ben oğlumu gömeceğim. O zaman ağlayacağım, şimdi ağlamıyorum. Çünkü oğlumun katilleri dışarıda geziyorlar. İnşallah kanun onları bulur ve gerekli cezayı verir."

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