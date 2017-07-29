İstanbul hava saha sahasında R harfi taşıyan cisim haraketliliği yaşandı. Türk Hava Yolları'nın Merzifon-İstanbul seferini yapan uçağının pilotu, 3 bin 400 metrede bir balonla karşılaştı. Pilotun, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni, "Kırmızı bir balona bağlı metal R harfi taşıyan 11 bin 300 feet'te bir cisim yanımızdan geçti. Çok tehlikeli bir şekilde" anonsu dikkat çekti. Pilotların raporu üzerine hava trafik kontrolörleri diğer uçakların pilotlarını da dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diğer pilotlar da balonun tehlikeye yol açmaması adına yerini öğrenmeye çalıştı.



Uçakların iniş ve kalkış yaptığı güzergahlarda pilotlar zaman zaman gördükleri dilek feneri, balon,drone gibi nesneleri tehlikeye yol açmaması için hemen hava trafik merkezini bilgilendiriyorlar.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre bugün saat 14:03'de de Türk Hava Yolları'nın Merzifon İstanbul seferini yapan bir uçağın pilotu ile Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontol Merkezi'nde görev yapan bir kontrolör arasında geçen balon diyaloğu dikkat çekti. Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşan Boeing 737-900 tipi TK2855 sefer sayılı THY'nin Merzifon uçağının pilotu, Pendik üzerinde 3 bin 300 metre yükseklikte bulunduğunda yanından tehlikeli bir şekilde balon geçti.

"ÇOK TEHLİKELİ ŞEKİLDE YANIMIZDAN GEÇTİ"



THY pilotunun, "Şu anda tam pendik üzerindeyken bulunduğumuz yerde kırmızı bir balona bağlı metal R harfi taşıyan 11 bin 300 feet'te bir cisim yanımızdan geçti.Çok tehlikeli bir şekilde" raporu üzerine hava trafik kontrolörü de balonun diğer uçaklara tehlike oluşturmaması adına pilotlara bilgilendirmede bulundu. Diğer pilotlar da balonun yerini sorarken kontrolör, "11 bin feetlerde balona bağlı R harfi rapor edildi" bilgisini frekanstan paylaştı. Pilotun verdiği balon raporu doğrultusunda hava trafik kontrolörü, uçakların seviyesini ayarlamak zorunda kaldı.



THY'NİN UÇAĞINA KUŞ ENGELİ



Bu arada Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Manchester seferini yapacak olan Airbus 321 tipi yolcu uçağı pistte kalkış için ilerlediği sırada motoruna kuş girince havalanmadı. Motorunda hasar oluşan uçak hangara çekildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 14:21'de kalkış yapacak olan Türk Hava Yolları'nın TK1995 sefer sayılı Manchester uçağı, pistte kalkış için hızlandı. Bu sırada uçağın motoruna kuş girdi. Bunun üzerine kaptan pilot kalkıştan vazgeçti. Motorunda hasar olan THY uçağı bakıma alınırken yolcular da terminale götürüldü. Yolcular THY'nin başka bir uçağı ile Manchester'e gönderilecek.