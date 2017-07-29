Geçen hafta, Ordu'nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası güreş şenliklerinde protokol tribünündeki sandalyeyi Ordu zabıta müdürünün kaldırmasıyla zabıta müdürü ve polisler arasında tartışma yaşanmıştı. O anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, polisler, zabıta müdürüne, "İl Jandarma Komutanı'nın koltuğu ile İl Emniyet Müdürü'nün koltuğunu niye kaldırdınız?" sorusu yöneltmiş, zabıta müdürü ise, "Diğerlerini de kaldırdım. Burası A tipi protokol." diye yanıt vermiş.Bir diğer görüntüde ise, Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz protokol sıralarına geliyor. Zabıta müdürü sahnenin önünü açıyor. Sandalyeler kaldırılıyor.

Dikkat çekici iki fotoğraf karesi de var. Emniyet Amiri Kenan Dağdeviren ile Belediye Başkanı'nın Özel Kalem Müdürü Muhammet Bayram Kırış arasında yaşanan kavgaya ait.





Yayla şenliklerinin yapıldığı Ordu'da protokolde bu kriz yaşanırken, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'ta oradaydı. Belediye Başkanı Enver Yılmaz yaşanan tartışma sonrası Ankara'ya gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken, Ordu Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak görev değişikliği talebinde bulunmuştu.



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