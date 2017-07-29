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Antalya'da kaza sonrası baba ve kız birbirini suçladı

MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri otomobili baba A.Y'nin kullandığını tespit etti

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 17:43:47 Güncelleme: 17:49:06 AA

Antalya'da bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında baba ve kızı, kendilerinin sürücü olmadığını belirterek birbirlerini suçladı.

Konyaaltı ilçesi Üniversite Caddesi'nde bir restoranda kurye olan 32 yaşındaki Ersin Ünlü'nün kullandığı  motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosikleti kullanan Ünlü, hayatını kaybetti. Ünlü'nün, cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

OTOMOBİLİ BABA KULLANMIŞ

Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.Y, aracı kızı Y.B'nin kullandığını iddia etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Y.B. de ifadesinde otomobili babasının kullandığını öne sürdü. Baba ve kızın alkollü olduğu belirtildi.

MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri otomobili baba A.Y'nin kullandığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve kızı adliyeye sevk edildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 16 dakika önce
    Böyle baba olmaz olsun.
  • Misafir 31 dakika önce
    babaya bak sen
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