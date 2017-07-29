Antalya'da bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında baba ve kızı, kendilerinin sürücü olmadığını belirterek birbirlerini suçladı.



Konyaaltı ilçesi Üniversite Caddesi'nde bir restoranda kurye olan 32 yaşındaki Ersin Ünlü'nün kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosikleti kullanan Ünlü, hayatını kaybetti. Ünlü'nün, cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

OTOMOBİLİ BABA KULLANMIŞ



Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.Y, aracı kızı Y.B'nin kullandığını iddia etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Y.B. de ifadesinde otomobili babasının kullandığını öne sürdü. Baba ve kızın alkollü olduğu belirtildi.



MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri otomobili baba A.Y'nin kullandığını tespit etti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve kızı adliyeye sevk edildi.