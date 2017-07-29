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'Özgür Çocuk' lakaplı tiyatro oyuncusu Caner Kutlu komada

Babaeski'de 'Özgür Çocuk' lakaplı yerel tiyatro oyuncusu Caner Kutlu, babasına ait köfteci dükkanında elektrik akımına kapılarak komaya girdi. 7 gündür yaşam mücadelesi veriyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 18:49:58 Güncelleme: 18:56:34 DHA

Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde babasının köfteci dükkanında elektrik akımına kapılan 30 yaşındaki tiyatro oyuncusu Caner Kutlu, 7 günden bu yana komada yaşam mücadelesi veriyor. 

DHA'nın haberine göree, Babaeski'de Belediye Kültür Tiyatrosu  sevilen oyuncularından Caner Kutlu, geçen cumartesi günü otogarda babasına ait köfteci dükkanında anahtarı açıp kapatmayan arızalı ampulü, ıslak eliyle devre dışı bırakmak isterken akıma kapıldı.

Kutlu, çevrede bulunanlar tarafından Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kutlu, ilk müdahalesinin ardından Çorlu'da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda 7 günden bu yana bilinci kapalı bulunan genç tiyatrocu yaşam mücadelesi veriyor.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Aydın, 7 gündür uyutulan Caner Kutlu´nun ağır komada olduğunu belirterek, "Yapılan tıbbi müdahalelere maalesef hiçbir refleks vermiyor" dedi. 

Babaeski'de 'Özgür Çocuk' lakaplı yerel tiyatro oyuncusu Caner Kutlu'yu sevenleri tarafından sosyal medya hesabından yüzlerce  iyi dilek mesajları paylaştı. Daha önce geçirdiği bir trafik kazasından yaralı kurtulan Kutlu'nun sevenleri, "Sen bunu daha önce başarmıştın, yine başarırsın, dualarımız seninle, hadi uyan artık" diye mesajlar yazdı.

  • KIRKLARELİ
  • Babaeski
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