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DHA'nın haberine göre, kaza haberini alan Nihat Aykum'un eşi ve 2 oğlu olay yerine geldi. Acılı eş ile Şehmuz ve Mustafa Aykum kardeşler, babalarının kamyonun altında olduğunu öğrenince koşarak aracın yanına gitti.