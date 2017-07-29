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Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, kamyonun altında kalarak öldü

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 19:43:46 DHA

Hafriyat kamyonunun direksiyon kontrolünü engebeli bölgede yitiren sürücü Nihat Aykum, devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

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    Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde yol inşaatında hafriyat taşıyan kamyon devrilirken panik halinde atlayan sürücü 55 yaşındaki Nihat Aykum araç altında kalarak öldü. 

  • 2 Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, kamyonun altında kalarak öldü
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    Kaza yerine gelen sürücünün eşi ve 2 oğlu sinir krizi geçirdi. Kaza, saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

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    Abant Tabiat Parkı ile Mudurnu arasındaki bölgede köyleri birbirine bağlayan yol inşaatında görev yapan Nihat Aykum, yönetimindeki 27 YG 912 plakalı hafriyat kamyonunun direksiyon kontrolünü engebeli bölgede yitirdi.

  • 4 Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, kamyonun altında kalarak öldü
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    Kamyonun devrileceğini anlayan sürücü Aykum, araçtan atladı. Ancak kamyonun üzerine devrilmesi sonucu sürücü Nihat  Aykum, alta kalarak yaşamını yitirdi.

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    DHA'nın haberine göre, kaza haberini alan Nihat Aykum'un eşi ve 2 oğlu olay yerine geldi. Acılı eş ile Şehmuz ve Mustafa Aykum kardeşler, babalarının kamyonun altında olduğunu öğrenince koşarak aracın yanına gitti. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir
    ALLAH RAHMET EGLESIN
  • Misafir
    İlla neden hep birileri suçlanacak
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