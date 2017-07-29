Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, kamyonun altında kalarak öldü
29 Temmuz 2017 Cumartesi, 19:43:46 | Güncelleme: 20:00:30
DHA
Hafriyat kamyonunun direksiyon kontrolünü engebeli bölgede yitiren sürücü Nihat Aykum, devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
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Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde yol inşaatında hafriyat taşıyan kamyon devrilirken panik halinde atlayan sürücü 55 yaşındaki Nihat Aykum araç altında kalarak öldü.
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Kaza yerine gelen sürücünün eşi ve 2 oğlu sinir krizi geçirdi. Kaza, saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
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Abant Tabiat Parkı ile Mudurnu arasındaki bölgede köyleri birbirine bağlayan yol inşaatında görev yapan Nihat Aykum, yönetimindeki 27 YG 912 plakalı hafriyat kamyonunun direksiyon kontrolünü engebeli bölgede yitirdi.
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Kamyonun devrileceğini anlayan sürücü Aykum, araçtan atladı. Ancak kamyonun üzerine devrilmesi sonucu sürücü Nihat Aykum, alta kalarak yaşamını yitirdi.
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DHA'nın haberine göre, kaza haberini alan Nihat Aykum'un eşi ve 2 oğlu olay yerine geldi. Acılı eş ile Şehmuz ve Mustafa Aykum kardeşler, babalarının kamyonun altında olduğunu öğrenince koşarak aracın yanına gitti.
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İki kardeş, anneleri ile birlikte kamyonun altında babalarını ararken sinir krizi geçirdi. Acılı eş, "3 kuruş para için gitti. Nasıl dayanacağım bu acıya?" diyerek gözyaşı döktü.
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Nihat Aykum'un oğulları, kamyona fazla yükleme yaptığını ileri sürdükleri iş makinesi operatörünü kazadan sorumlu tutarak saldırmaya kalktı. Jandarma iki kardeşe engel olurken, operatör kaza yerinden uzaklaştırıldı.
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Cumhuriyet savcısının kaza yerine gelmesi beklenirken Mustafa Aykum, babasının kamyonun altından çıkarılmasını istedi.
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Jandarmanın vinç beklediklerini söylemesi üzerine Mustafa Aykum, kaza yerindeki iş makinesine binip babasının cesedinin üzerindeki kamyonu şarampolden aşağıya yuvarladı.
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Yapılan incelemeden sonra da Nihat Aykum'un cesedi Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.