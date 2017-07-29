Antalya'da 3 kadını taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18-25 Temmuz tarihlerinde ilçedeki bazı evlerin açık balkon kapılarından girip 3 kadına cinsel tacizde bulunduğu, bir evden de cep telefonu çaldığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen Y.C.C, Pınarlı Mahallesi'nde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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