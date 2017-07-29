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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Hakkari Rahmo Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Yüksekova Rahmo Tepe Üs Bölgesindeki askeri birlikleri ziyaret etti

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 20:40:36 Güncelleme: 21:16:54 AA

Hakkari Yüksekova Rahmo Tepe Üs Bölgesine helikopterle gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı selamlayan askerler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nöbet tutan bir onbaşıyla sohbet eden Akar, daha sonra bu askerin babasını arayarak oğluyla konuşturdu.

Ardından telefonu kendisi alan Akar "Canavarla beraberiz. Bunların sayesinde bu vatan, bu millet ayakta duruyor." dedi. Asker babası da 25 yıl önce kendisinin de aynı yerde görev yaptığını söyledi.

Mevzilerde nöbet tutan askerlerle de sohbet eden Akar, askerlere "hayırlı tezkereler" diledi.



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