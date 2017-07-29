Hakkari Yüksekova Rahmo Tepe Üs Bölgesine helikopterle gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı selamlayan askerler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Nöbet tutan bir onbaşıyla sohbet eden Akar, daha sonra bu askerin babasını arayarak oğluyla konuşturdu.



Ardından telefonu kendisi alan Akar "Canavarla beraberiz. Bunların sayesinde bu vatan, bu millet ayakta duruyor." dedi. Asker babası da 25 yıl önce kendisinin de aynı yerde görev yaptığını söyledi.



Mevzilerde nöbet tutan askerlerle de sohbet eden Akar, askerlere "hayırlı tezkereler" diledi.





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