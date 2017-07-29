Bolu'da oturan M.D., oyun oynamak için oturdukları apartmanın bahçesine çıktı. Minik M.D., apartmanın arka tarafında bahçe kapısının önünde oynarken iddiaya göre kapı yerinden çıkarak üzerine devrildi.







Gürültüyü duyarak bahçeye koşan ailesi ve bina sakinleri M.D.'nin üzerindeki kapıyı kaldırarak 112 Acil'e haber verdi.





Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mustafa, daha sonra ambulansla İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.







Boynunda kırık saptanan Mustafa Dumlupınar, buradan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildiği sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.