İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Trafik Denetleme Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde motosikletlere yönelik uygulama ve operasyonlar yapıldı.







Habertürk Haber Merkezi'nden Musatafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 81 ilde ikinci kez düzenlenen uygulamaya Jandarma sorumluluk alanlarında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerde görev yaptı.







Uygulamalarda 4 bin 145 noktada 6 bin 840 ekip ile birlikte 24 bin bin 661 personel görev aldı. Sabit noktalar dışında seyir halinde de uygulamalar yapıldı. Çalıntı ve herhangi bir eksiği bulunan bir çok motosiklet trafikten men edildi.







Kaskını takmayan ve eksik evrakları bulunan birçok sürücüye para cezası kesildi. Sabah erken saatlerde başlayan uygulama geç saatlere kadar devam etti.





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