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Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Seydişehir istikametinden Antalya istikametine giden aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden iki kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 23:13:24 Güncelleme: 23:15:52 AA

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir istikametinden Antalya istikametine seyreden Ebru Bayram'ın kullandığı 07 GVV 85 plakalı otomobil, Alacabel mevkinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada 47 yaşındaki Seher Bayram ile aynı araçta bulunan 20 yaşındaki Gamze Bayram olay yerinde hayatını kaybetti, Ebru ve Kenan Bayram da yaralandı.



Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Cesetler ise savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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