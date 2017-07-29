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Adana'da 42 yaşındaki oğul, annesini silahla yaraladı

Adana Ceyhan'da bir kişi tartıştığı annesini silahla vurarak ağır yaraladı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 23:35:56 Güncelleme: 23:41:10 AA

Alınan bilgiye göre, Adana Ceyhan'da ikamet eden Ö. G. (42) annesi H.G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö. G. silahla annesini balkonda vurarak yaraladı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, annesini evde yaralı halde buldu.

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan anne H.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Oğlu Ö. G. ise gözaltına alındı.

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