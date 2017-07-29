Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi Vahide Şefkatlioğlu'nun oğlu Ömer Şefkatlioğlu'nun düğününe katıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi olan Vahide Şefkatlioğlu'nun en büyük çocuğu Ömer Şefkatlioğlu, hayatını Merve Cennetkuşu ile birleştirdi.





Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, nişan kurdelesini kestiği genç çifte hayatlarının en mutlu gününde bir sürpriz daha yaparak makam aracını "gelin arabası" olarak tahsis etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÜĞÜNE KATILDI

Florya'da düzenlenen düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, nikah şahitleri arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yer aldı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nikah sonrası kısa bir konuşma yaparak, "Bizler şu anda 15 Temmuz varislerinin nikah akdinde bulunuyoruz. Rabbim bu iki gencimize bu uzun yolculukta kötü gün göstermesin. Mutluluklar paylaşıldıkça biliyorsunuz ki çoğalır. Ama bu uzun yolculukta kötü günler de olur. Onu da sabredeceğiz onlar da mutluluğa dönüşmüş olacak. Benim nasihatimi biliyorsunuz. 1 olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim" diyerek aile cüzdanını geline takdim etti.

Düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.



