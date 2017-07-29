Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Kızıltepe Devlet Hastanesinden etil alkol alarak kaçak içki ürettikleri gerekçesiyle biri sağlık personeli 3 şüphelinin gözaltına alındığına yönelik iddialar hatırlatıldı.

Hastane yönetiminin personelin çalıştığı birimi kontrol ettiği ve birime depodan çıkışı yapılan etil alkol miktarı ile birimdeki alkol miktarı arasında farklılıkların tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet savcılığınca adli, Mardin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince de idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca kurum tarafından denetçi görevlendirildiği de vurgulanan açıklamada, yapılan incelemenin ardından kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.