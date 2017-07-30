Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Yenice Taşımacılık ve İşçi Sendikası adlı derneğe geçen hafta yapılan baskında 120 kişi tombala oynarken suçüstü yakalanmıştı. Kadınların da aralarında bulunduğu 120 kişiye 27 bin 240 TL para cezası kesildi. Sendika ve işletmede çalışan 14 kişi hakkında ise kumar oynatmaya yer ve imkân sağlamaktan adli işlem başlatıldı. Peki Adana ve Mersin’de sıkça gündeme taşınan ‘tombala vurgunu’nun perde arkası neydi? Habertürk Adana’daki o yasadışı mekânlardan birine girdi.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre sessiz sedasız yasadışı gerçekleşen ‘tombala’ vurgunu Adana Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran kadınların “Kocam tombala oynadığı için eve ekmek getirmiyor” şikâyetiyle başladı. Polis, 2015’ten bu yana Adana ve Mersin’de tam 107 operasyon düzenledi, yaklaşık 9 bin kişi kumar oynarken yakalandı. Operasyonlardan 44’ü Güven Partisi Adana İl Başkanlığı, 11’i Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi Adana İl Başkanlığı, 18’i Geleceğin Türkiye Partisi Adana İl Başkanlığı binalarına yapıldı. Diğer baskın yapılan adresler ise dernek binaları, lokaller veya holding idare binası oldu. Tombala oynatan kişilerin hedef kitlesi ise çoğu asgari ücretle çalışanlar. Yakalanırlarsa bu kişilere Kabahatler Kanunu’na göre 208 TL para cezası veriliyor. Ancak bu cezayı da zaten mekân sahibi ödüyor.

TAM 2 DAKİKA İÇİNDE TOMBALA!

Biz de A.E. isimli şahısla Seyhan İlçesi Tepebağ semtinde bulunan bu mekânlardan birine gittik. Saat 19.00 sularıydı ve mekânda 80 kişi vardı. 4 duvar arası cezaevi koğuşunu andıran yerin tam ortasında çekiliş fanusu ve karton kutudan çekiliş aparatı bulunuyordu. Çalışanlar önce masa masa dolaşıp tanesi 2.5-150 TL arasında değişen kartları sattı. Çoğu kimse birden çok kart aldı. Oyun 5 dakika sonra başladı. Bir kişi hızlıca çektiği taşları okuyordu. Önündeki kartı kontrol edebilene helal olsun! Ardından da sesler yükseldi: 1’inci çinko, 2’nci çinko... Tam 2 dakika içinde de Tombala! Sonra yeni bir oyun... Her oyunda ortalama 250-300 kart satıldı. Kazanılan para ise aldığınız karta göre değişiyordu. 2.5 TL’lik kart alana 1’inci çinkodan 20, 2’nci çinkodan 40, tombala yaptığı zaman ise 110 TL ödendi. 100 TL’lik kartta yapılan tombaladan ise ödenen para tam 12 bin TL. Oyun oynanması, kart satılması ve para ödenmesi işlemi 7-8 dakikayı bile bulmadan hemen yeni bir oyuna geçiliyordu.

MEKÂNLAR 2 ORTAĞA AİT

Adana ve Mersin’de tombala oynatılan mekânların tamamı 2 ortağa ait. Burada görevli bir grup sabah 09.00’dan akşam 20.00’ye, diğer grup ise akşam 20.00’den sabaha karşı 03.00’e kadar çalışıyor. Bir çalışan, her oyun sonrası kasaya 250-300 TL girdiğini, kendi vardiyasında günlük 40-50 bin TL para kaldığını söylüyor. Günde 800-900 oyun oynanıyor, ödemeler ve masraflardan sonra patrona kalan para ise tam 80 bin TL’yi buluyormuş.

Danıştığımız bir uzman, “Yasal boşluğu kullanarak sürekli mekân değiştiriyorlar. İlk Güven Partisi Adana İl Başkanlığı olarak kullandıkları mekânda tombala oynattılar. Bu mekân 44 kez polis tarafından basıldı, cezalar kesildi. Ancak siyasi partiyi kapatmak polisin elinde olmadığı için aynı mekân uzun süre kullanıldı. Ardından başka parti, sendika, dernek vs isimleri kullanıldı” diyor.

2016 yılında Adana Valisi Mustafa Büyük de siyasi parti şemsiyesi altında kumar oynatıldığı için binaları mühürleyemediklerini, ancak İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na dosya gönderildiğini açıklamıştı.

Tarsus’ta bir sendikaya ait mekâna yapılan baskında, 120 kişi tombala oynarken suçüstü yakalanmıştı