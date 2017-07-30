30 Temmuz 2017 Pazar, 05:28:57 | Güncelleme: 05:44:45
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle çevre iller ve büyük kentlerden gelen tatilcilerin akınına uğrayan Van ve Hazar göllerindeki plajlar ile Munzur ve Pülümür çaylarının kenarı, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.
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Elazığ’a 40 kilometre uzaklıktaki Sivrice İlçesi’nin Hazar Gölü, “Doğu’nun gizli denizi” olarak biliniyor.
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Gölün çevresindeki tatil köyleri ve apart otellerde, yaz aylarında yaklaşık 700 kişi konaklıyor.
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Kamp alanlarına kurulan çadırlarda da 300’den fazla kişi kalabiliyor.
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Hafta sonu ziyaretçi sayısı binleri buluyor. Hazar Gölü’nde su sporları, tekne gezisi dahil birçok etkinlik yapılabiliyor.
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Gazete Habertürk’ten Mustafa Uc'a konuşan tatilcilerden Emre Tuna, her yıl tatil için Elazığ’a geldiğini belirterek “Hazar Gölü’nü Los Angeles’a değişmem. Burada hem eğleniyor hem dinleniyorum. Antalya ve Bodrum’a gitmeye gerek yok” diyor.
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Tatilcilerin bir diğer adresi ise Tunceli’deki vadiler. Çevre iller ve büyük kentlerden binlerce kişi, her yıl Munzur ve Pülümür çaylarına akın ediyor.
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Gazete Habertürk’ten Kadir Merkit'in haberine göre sıcak günlerde kentler ve kalabalık tatil merkezlerinin insanı bunalttığını belirten tatilciler, iki çayın kenarında güneşin ve doğanın keyfini çıkarıyor.
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Tatil için dünyanın birçok yerine gittiklerini söyleyen Şenay ve Özgür Aslan çifti de “Hiçbiri burası kadar güzel değildi. Burada yüzdüğün sular, içebileceğin kadar temiz. Doğayla iç içe olması sebebiyle yüzerken dağ keçilerini seyrediyoruz” diyerek tatilcilere Tunceli’ye gelmelerini öneriyor.
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Denizle bağlantısı bulunmayan tek mavi bayraklı sahile sahip olan Van Gölü de tatilcilerin Doğu’da tercih ettiği bölgelerin başında geliyor.
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Gazete Habertürk’ten Meral Yıldız'ın haberine göre Van Gölü kıyısında atıl durumdaki alan halk plajına dönüştürüldü. Bitlis’in Van Gölü’ne kıyısı olan Adilcevaz İlçesi sahilleri ise vatandaşlarla dolup taşıyor.