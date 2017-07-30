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Tatil için dünyanın birçok yerine gittiklerini söyleyen Şenay ve Özgür Aslan çifti de “Hiçbiri burası kadar güzel değildi. Burada yüzdüğün sular, içebileceğin kadar temiz. Doğayla iç içe olması sebebiyle yüzerken dağ keçilerini seyrediyoruz” diyerek tatilcilere Tunceli’ye gelmelerini öneriyor.