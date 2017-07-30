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İşte Doğu'nun plajları!

30 Temmuz 2017 Pazar, 05:28:57

  • 1 İşte Doğu'nun plajları!
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    Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle çevre iller ve büyük kentlerden gelen tatilcilerin akınına uğrayan Van ve Hazar göllerindeki plajlar ile Munzur ve Pülümür çaylarının kenarı, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

  • 2 İşte Doğu'nun plajları!
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    Elazığ’a 40 kilometre uzaklıktaki Sivrice İlçesi’nin Hazar Gölü, “Doğu’nun gizli denizi” olarak biliniyor. 

  • 3 İşte Doğu'nun plajları!
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    Gölün çevresindeki tatil köyleri ve apart otellerde, yaz aylarında yaklaşık 700 kişi konaklıyor.

  • 4 İşte Doğu'nun plajları!
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    Kamp alanlarına kurulan çadırlarda da 300’den fazla kişi kalabiliyor.

     

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  • 5 İşte Doğu'nun plajları!
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    Hafta sonu ziyaretçi sayısı binleri buluyor. Hazar Gölü’nde su sporları, tekne gezisi dahil birçok etkinlik yapılabiliyor.

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