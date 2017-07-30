Perşembe günü meydana gelen şiddetli fırtına, dolu ve sağanak yağmur İstanbul'da kısa sürede etkili olmuş, beraberinde de olumsuzlukları getirmişti.

PANİK VE KORKU SESLERİ

Meydana gelen şiddetli fırtına Üsküdar'da bulunan perşembe pazarı alanını da yerle bir etti. Pazarda güneşten ve yağışlardan korunmak için açılan çadırların yerle bir olduğu o görüntüler bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde savaş alanına dönen pazarda vatandaşların panik ve korku seslerinin yanı sıra uçuşan çadır bezleri, ağaç ve malzemeler yer alıyor.

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