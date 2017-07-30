Beşiktaş 4. Levent'te viyadüğü güçlendirmek için 1 hafta önce koyulan 10 santimetre yüksekliğindeki demir kasis kazaya neden oldu. Kaza, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerindeki viyadükte meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; 1 hafta önce cadde üzerindeki viyadüğe güçlendirme çalışmaları kapsamında 10 santimetrelik demir kasis koyuldu. Sabah saatlerinde Seyrantepe istikametine bir otomobil kasise geldiği esnada yavaşladı ve geçti. Hemen ardından gelen motorize yunus ekipleri ise kasisi geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan polis memurları hafif şekilde yaralanırken, kullandıkları motosiklet 50 metre uzağa sürüklendi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine yaralı polisler yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çağlayan'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4. Levent