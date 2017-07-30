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Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişiminde yeni gelişme

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:16:34 Güncelleme: 10:18:28 İHA

Saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlediği operasyonlarda 2 şüpheliyi daha yakaladı.

İHA'nın haberine göre; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, bazı kişi veya kişilerce saldırı girişiminde bulunulmuştu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli emniyet ekipleri tarafından daha önce gözaltına alınmış, gözaltına alınan zanlıların üzerinden kurusıkı silah çıkmıştı. Emniyet ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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