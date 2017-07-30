Saadet Partisi, Filistin'deki zulümlere karşı, yaşananlara dikkat çekmek için bugün 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleyecek. Mitinge katılmak isteyenler, mitingin saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor. Peki, Büyük Kudüs Mitingi saat kaçta başlayacak? Büyük Kudüs Mitingi nerede yapılacak? İşte merak edilenler...

BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

Büyük Kudüs Mitingi 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Saadet Partisi tarafından düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi İstanbul Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Mitinge çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu ve taraftar grupları destek veriyor.

MEMUR-SEN 'BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ'NE KATILACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Pazar günü Yenikapı'da yapılacak Büyük Kudüs Mitingi'ne katılacaklarını açıkladı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'yı kuşatmasının ardından tepkilerin çığ gibi büyüdüğüne işaret etti.

Pazar günü İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek Büyük Kudüs Mitingi'nde milyonların yer almasının beklendiğini ifade eden Yalçın, mitingin İsrail'e bir mesaj olacağını, bu yüzden mitinge katılacaklarını belirtti.

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Müslümanların onuruna kastedenlere karşı sessiz kalamayız. Pazar günü Kudüs'ün yanında olduğumuzu göstermek için meydanda olacağız. Müslümanların sesine ses, yumruğuna güç olacağız. Yenikapı'da tıpkı 15 Temmuz mitingi gibi mahşeri bir kalabalık olmalı ki İsrail'e sert bir mesajı milletçe göndermiş olalım."

Büyük Kudüs Mitingi