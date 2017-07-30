Bodrum'da gece kulübünde silahlı saldırı! 1 ölü, 4 yaralı

Bodrum'da yan yana hizmet veren iki Beach Club'a silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan çifte tabancalı saldırganın yakalanması için jandarma çalışma başlattı

DHA'nın haberine göre, Göltürkbükü Mahallesi'ndeki yan yana hizmet veren iki Beach Club'a bugün saat 03.00 sıralarında gelen çifte tabancalı bir kişi dehşet saçtı. Beach Club'a gelerek sahile inen saldırgan iddiaya göre önce diğer Beach Club'u sordu. Ardından da hemen yan taraf olduğunu öğrenince o yöne doğru yöneldi. Her iki Beach Club arasına geldiğinde ise saldırgan belindeki iki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etmeye başladı. Yaklaşık 400 kişinin çalan müzikler eşliğinde eğlendiği her iki Beach Club kurşun yağmuruna tutulurken, büyük panik çıktı.

CLUB ÇALIŞANI FURKAN SAY HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Beach Club'ta komilik yapan Furkan Say, garson 28 yaşındaki Nesibi Günenç ile diğer Beach Club'ta garson olarak çalışan 29 yaşındaki Yasin Kaya ile 2 müşteri yaralandı. Çıkan büyük panikten yararlanan çifte tabancalı saldırgan geldiği otomobile binerek kaçtı.

Yaralılardan durumu ağır olan Furkan Say, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralı ise Bodrum'daki özel hastanelerde tedaviye alındı.

Club'lardan birinde muhasebeci olan Gökhan Balcı olayı anlatırken, "Tesisimize gelen bir kişi, içeri girip Sess Beach Club'ı sormuş. Ardından da biraz uzaklaşıp, sağa sola rastgele ateş etmeye başlamış. Kabusu yaşadık. Saldırganı tanımıyoruz ve niye böyle bir şey yaptığını da bilmiyoruz. Ortalıkta iki Beach Club arasında husumet olduğu, çalışanlarının birbirine girdiği gibi söylentiler dolaşıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Herkes ekmeğinin peşinde, saldırganın bir an önce yakalanıp, hakettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Her iki Beach Club ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

BABANIN FERYADI

DHA'nın haberine göre; Bodrum'da gece çifte tabancalı kişinin Beach Club'a düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Furkan Say'ın babası Hasan Say, yaşananlara tepki gösterdi.

Hasan Say, "Evladıma doyamadım. Bir 'bacağım' bile diyemeden hayatının baharında yaşamını yitirdi. Ciğerim yandı. Keşke çalışmasına izin vermesiydik. Bir motor sevdasına yandı gitti oğlum" dedi.

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