Sivas'ta göreve giden İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait Jandarma Uzman Çavuş Yavuz K. yönetimindeki cobra tipi zırhlı araç, Çandır-Güzelyurt yol ayrımında devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada araçta görevli jandarma uzman çavuşlar Nurullah Ç, Mehmet Ş, Nuri Ö. ve İbrahim K. yaralandı.

Yaralı askerlerden Nuri Ö. ve Mehmet Ş. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Nurullah Ç. ve İbrahim K. Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.