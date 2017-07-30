Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu beraberindeki Orman Genel Müdürü İsmail Üzülmez, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu ile Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün ve Radiye Sezer Katırcıoğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da yer aldı.

Eroğlu, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, bakanlığına bağlı birimlerin Kocaeli'deki tamamlanan ve devam eden projelerine ilişkin bilgi verdi.

Artık akıllı telefonlarda hava durumuyla ile ilgili her türlü bilgiyi anlık olarak görmenin mümkün olduğunu belirten Eroğlu, bunun için sadece meteorolojinin internet sitesine girmenin yeterli olduğunu söyledi.

"METEOROLOJİK UYARILARA DİKKAT EDİN" ÇAĞRISI

Eroğlu, vatandaşlara "mgm.gov.tr" adresinde yayınladıkları meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulunarak, İstanbul'daki yağışla ilgili olarak da daha önceden kısa sürede kuvvetli bir yağış olacağı, dolu ve yıldırım düşmesi gibi hadiselerin yaşanacağı konusunda buradan ikazda bulunduklarını kaydetti.

"İŞİ ABARTMAYA GEREK YOK"

Geçmişte NASA'daki bir çalışanın Türkiye ile ilgili bin yılda olmayacak sıcaklıklardan bahsettiğine dikkati çeken Eroğlu, "Yine bir gazetede gördüm; 'İstanbullular ağustos ayının başında şehri terk etsin...' Yok öyle bir şey kardeşim, işi abartmaya gerek yok. İlim adamı iddia etmez, ispat eder." diye konuştu.

"FELAKET TELLALLIĞI YAPMAK ÇOK YAZIK"

"İstanbul'la alakalı sanki çok büyük felaket olacakmış gibi birtakım havalar estiriliyor." diyen Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tamam da biz 30 Temmuz'da İstanbul'da 30 santigrat derece tahmin ediyoruz. Geçmişte aynı tarihte 37,4'e kadar çıkmış. Yani geçmişte daha büyük değerlere ulaşmış, sanki çok büyük felaket varmış gibi bunu sunmanın manası yok. Bakın 31 Temmuz'da 29 derece, gayet normal. Geçmişte 38 dereceye çıkmış aynı gün. 1 Ağustos'ta 30 derece, geçmişte 36 dereceye çıkmış İstanbul'da. 2 Ağustos'ta 31 derece olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda meteoroloji dünyada sadece 6 ülkede bulunan en büyük sistemlere sahip. Gurur duyuyoruz. 3 Ağustos'ta 32 derece olacak, geçmişte 36 dereceye yükselmiş aynı günde. Sanki burada çok muazzam artış olacakmış gibi felaket tellallığı yapmak çok yazık."

Vakti olsa o tarihlerde İstanbul'a gelip dinleneceğini dile getiren Bakan Eroğlu, "Yani 1-2 derece normalden şey olabilir, gayet normal ama geçmişe baktığımız zaman bu ekstrem bir şey değil. Nitekim biz baktık ikinci hafta da sıcak bölgeler içinde İstanbul yok. Sıcaklık artışı İstanbul'da olmayacak, sıcaklık artışı genelde Güneydoğu, Doğu, İç Anadolu'da olacak. Dolayısıyla, eğer sıcaklıktan hoşlanmayan varsa İstanbul'a kaçması gerekiyor. Bunları abartmaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, vatandaşların kendi bilim adamlarına ve teknolojisine güvenmesini isteyerek, Türkiye'deki teknolojinin dünyada ilk 6'da yer aldığını vurguladı.

Eroğlu ayrıca hava sıcaklıklarının normaller civarında olduğunu, belki önümüzdeki günlerde 1-2 derece artabileceğini de sözlerine ekledi.

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