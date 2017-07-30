Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), sosyal paylaşım sitesi Instagram'da hesap açtı.
Instagram'da "tskgenelkurmay" adıyla açılan hesapta, Silahlı Kuvvetlerin tatbikat, tören ve gösterileri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaret ve incelemelerine ait fotoğraf ve videolar paylaşılıyor.
Bugüne kadar 346 içeriğin paylaşıldığı hesabın, 36 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
TSK'nın Instagram hesabından paylaşılan içeriklerden bazıları;
- tsk
- TSK instagram hesabı
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