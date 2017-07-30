ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
TSK
GÜNDEM

TSK, Instagram'da hesap açtı

Hesapta, Silahlı Kuvvetler'in tatbikat, tören ve gösterileri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ziyaret ve incelemelerine ait fotoğraf ve videolar paylaşılıyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 15:36:08 Güncelleme: 15:41:08 AA

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), sosyal paylaşım sitesi Instagram'da hesap açtı.

Instagram'da "tskgenelkurmay" adıyla açılan hesapta, Silahlı Kuvvetlerin tatbikat, tören ve gösterileri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaret ve incelemelerine ait fotoğraf ve videolar paylaşılıyor.

Bugüne kadar 346 içeriğin paylaşıldığı hesabın, 36 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

TSK'nın Instagram hesabından paylaşılan içeriklerden bazıları;

on

 

  • tsk
  • TSK instagram hesabı
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER