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Siverek'te Atatürk heykeline saldıran kişi gözaltına alındı

Siverek'te "Dinimizde putperestlik yoktur" diye bağırarak Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışan kişi gözaltına alındı

30 Temmuz 2017 Pazar, 15:58:42 Güncelleme: 16:55:55 DHA

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, seyyar satıcı, M.M., "Dinimizde putperestlik yoktur" diye bağırarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye kalkıştı.

DHA'nın haberine göre; Saldırgan, heykelin yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan çıkan askerler tarafından etkisiz hale getirilerek, polislere teslim edildi.

JANDARMA KOMUTANLIĞI GÖREVLİLERİ FARK ETTİ

Siverek'te seyyar satıcı M.M., öğle saatlerinde resmi törenlerin yapıldığı Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na geldi. M. M., bir anda Atatürk heykelinin bulunduğu alana çıkıp, elindeki tahra ile heykele zarar vermeye başladı. Elindeki tahrayla heykele rastgele vurarak zarar veren ve 'Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?' diye bağıran M.'yi görenler durumu polise bildirerek engel olmaya çalıştı. Yaşananlar meydanın yakınındaki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fark edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hızla meydana gelen jandarmalar, elindeki tahrayı aldıkları M.'yi heykelin olduğu bölgeden indirdi ve gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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YORUMLAR 46
  • Misafir 15 dakika önce
    Provokasyon sezonu açılmıştır...
  • Misafir 15 dakika önce
    ahh bre kara cahillerr...
  • Misafir 16 dakika önce
    bu oyunlara inanan varmı acaba ülkemizde
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