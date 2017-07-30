Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve kısa sürede yayılarak yakındaki tarım arazileri ile vilların bahçelerine kadar ulaşan yangın korkuttu.

DHA'nın haberine göre; plajda denize girip, güneşlenmeyi bırakan tatilciler, evlerini kurtarmaya koştu. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, 2 hektar tarım alanı, 2 hektar da makilik alan zarar gördü.

Bodrum'da Göltürkbükü mahallesindeki makilik alanda bugün saat 16 .00 sıralarında evlerin arasındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Yakındaki tarım arazileri ile evlerin bahçesine kadar gelen alevler korkuttu.

Sahilde güneşlenmekte ve denize girmekte olan tatilciler, alevleri ve dumanları farkedip, evlerine koştu. İtfaiye ve orman ekipleri gelene kadar yangına bahçe hortumları, kürek ve kovalarla su taşıyarak müdahale eden tatilciler, büyük panik yaşadı.İtfaiye ekipleri ve ormancıların gelmesiyle herkes rahat bir nefes aldı. Alevlere 4 itfaiye aracı ve Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ile 20 orman işçisiyle müdahale edildi.

Yangına birbirine çarpan elektrik tellerinin neden olduğu ileri süren görgü tanığı 39 yaşındaki Ali Bulen "Rüzgar vardı, önce elektrik tellerinden 'çat, çat' diye ses geldi. Ardından altındaki kuru otlar tutuştu. Rüzgar nedeniyle alevler birden büyüdü. Bahçe hortumları ile söndürmeye çalıştık ama olmadı. Neyseki itfaiye ve orman ekipleri tam zamanında yetişti" dedi. Yangın 2 satte güçlükle söndürülürken 2 hektar tarım alanı ve 2 hektar da makilik alan arazisi zarar gördü.

BODRUM